Luego de la polémica por los comentarios del actor Sergio Galliani, en los que aseguró no conocerla, Melissa Paredes respondió fuertemente afirmando que se ha preparado para desempeñarse en la actuación.

Como se recuerda, la modelo se unió hace poco a la popular serie ‘Al Fondo Hay Sitio’ desatando una serie de críticas tanto positivas como negativas. Contó que los escándalos de su vida privada hicieron que el público se olvide de su faceta como actriz.

“Lamentablemente, mi vida personal (expuesta) fue estresante, opacó mi trabajo, pero yo me dedico a la actuación. Yo me he preparado varios años para ser actriz, tengo tres protagónicos, entonces ya tengo una carrera como actriz, nadie puede decirme que no he estudiado”, declaró a América.

Sobre Galliani en específico, la expareja de Rodrigo ‘Gato’ Cuba contó que no pasaba nada si no la conocía, pero que sí espera que conozca a su personaje, ‘Paty’.

