Melissa Paredes es una de las finalistas del programa de baile, ‘El Gran Show ’, que tendrá como refuerzo a Anthony Aranda , su pareja y con quien protagonizó un ‘ampay’ hace más de un año, en la pista de ‘Reinas del Show’ de Gisela Valcárcel . Sin embargo, horas antes de la última gala del reality de baile, la modelo sufrió una aparatosa caída.

Previo a la final del concurso, Melissa Paredes brindó un adelanto del espectáculo que está preparando para esta noche con su novio, Anthony Aranda.

“No podía faltar. La mayoría está trayendo bailarines profesionales ¿por qué yo no? Aparte de ser mi chico es bailarín profesional, coreógrafo, suma de todas maneras”, dijo la exesposa de Rodrigo Cuba sobre el Activador.

Por su parte, Anthony Aranda se mostró entusiasta por volver a la pista de baile en el programa de Gisela Valcárcel, además de estar orgulloso de su novia, Melissa Pareces. “Estamos haciendo una fusión con un poquito de folclore, un poquito de urbano y un poquito de salón, va estar súper interesante”, dijo el bailarín.

Paredes también señaló que el último viernes sufrió una fuerte caída cuando ensayaba con su elenco. “Me caí horrible, me subieron y me caí de arriba, me metí un sustazo, pero no pasó a mayores”, comentó la modelo.

Ante ello, Aranda aseguró que los ensayos de esta semana han sido muy duros para ambos, trabajando desde las 6 de la mañana hasta la noche. Además, hizo referencia a la caída de Melissa Paredes. “Ese es el riesgo que tenemos todos, hasta los profesionales, se pueden lesionar, gracias a Dios no fue para más, pero sí fue una caída muy fuerte, nos asustamos todos”, acotó.

¿Quiénes son los finalistas?

‘El Gran Show’ llega a su fin este sábado 10 de diciembre, tras once semanas de intensa competencia sobre la pista de baile, y solo cinco participantes lograron llegar a la última fase del realiy conducido por Gisela Valcárcel.

Milena Zárate, Melissa Paredes, Gino Pesaressi, Santiago Suárez y Facundo González son los competidores que se batirán a duelo en la última gala del año para llevarse a casa la copa de esta temporada y el premio de 20 mil soles.

Desde GV Producciones se confirmó que los finalistas presentarán un total de tres coreografías entre salsa, balada y una última que será a libre elección del competidor.

Para esta gran final que se transmitirá en vivo y en directo, Gisela Valcárcel contará con un jurado VIP integrando por reconocidas figuras como Fiorella Cayo, Vania Masías, Franco Benza, Armando Barrientos, Julio Zevallos y Carlos Carlin.