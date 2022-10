La modelo Melissa Paredes fue presentada como participante de “El Gran Show” luego de un año de haber sido retirada del programa por la polémica en torno al inicio de su relación con Anthony Aranda mientras todavía estaba casada con el futbolista Rodrigo Cuba.

En conversación con Gisela Valcárcel, Paredes aseguró que ha pasado los momentos más difíciles de su vida; sin embargo, tras la polémica aprendió a ser fuerte. Ahora, agradeció a la presentadora de TV por la nueva oportunidad.

“De los errores uno aprende. Uno tiene que aprender a levantarse cuando se cae porque nadie lo va a hacer por ti, muchos te dan la espalda, pero yo creo que sola puedo volver a levantarme”, dijo Melissa Paredes.

“Te doy gracias a ti Gisela por esta oportunidad porque es grandioso volver a mostrar lo que siempre he hecho, lo que me ha gustado que es el arte, bailar, actuar y desenvolverme en un escenario”, agregó la modelo.

En otro momento de la conversación, Melissa Paredes se mostró conmovida por la nueva oportunidad y aseguró que durante la polémica en torno al triángulo amoroso con Anthony Aranda y Rodrigo Cuba, ella vivió el verdadero dolor.

“A mi me ha tocado interpretar papeles en los cuales una mujer sufre mucho, yo te cuento que no había conocido el dolor. Es la primera vez en mi vida que lo conozco realmente, no podía ni comer, pero ahí estaba mi madre, mi novio apoyándome”, dijo Melissa, entre lágrimas.

“Hay muchas cosas que nadie ve, que yo no muestro tampoco porque son cosas privadas. Me bajé mucho de peso, luego subí mucho. Empecé el gimnasio, terapias psicológicas y agradezco muchísimo a quienes han estado conmigo”, añadió.

