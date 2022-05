Continúa firme con sus declaraciones. Melissa Paredes se refirió a la relación que existe entre su actual pareja, Anthony Aranda, y la hija que tiene producto de su relación con el futbolista Rodrigo Cuba, la cual terminó tras un ampay del programa Magaly TV La Firme.

“Yo no vivo con Anthony y mi hija no sabe que él es mi novio. No desinformen más a la gente, gracias”, escribió en sus historias de Instagram, mostrando su molestia.

Así reapareció Melissa Paredes en sus redes sociales, en donde mostró además un presente que tuvo Anthony Aranda con ella con notoria emoción.

“Ok, sé que ando desaparecida y bastante alejada, pero siempre les he mostrado lo bonito de la vida y creo que hay que compartirlo. Hoy me llegó algo bonito y yo estoy así en pijama, un desastre y todo”, dijo en sus redes sociales.

Así, la expresentadora de televisión demostró que, pese a todo, su relación con el ‘Activador’ se encuentra muy firme.

Furiosa con su madre por brindar entrevista a ‘América Hoy’

Melissa Paredes aseguró no sabía que su madre Celia Rodríguez aparecería ante las cámaras de “América Hoy” a brindar detalles de la polémica situación que afronta con su exesposo Rodrigo Cuba por la tenencia de su hija.

A través de Instarándula, el periodista Samuel Suárez reveló que la modelo se comunicó con él y le contó que se molestó con su madre por dar la entrevista a Ethel Pozo el pasado miércoles 25 de mayo.

“Ella no lo autorizó, no sabía que su mamá se iba a presentar, incluso cuando la vio en vivo, se comunicó con el productor de ‘América Hoy’ para hacerle el escándalo de la vida que cómo es posible que su mamá esté ahí”, dijo el exreportero de Latina.

