La conductora de “América Hoy”, Melissa Paredes, confirmó que tanto ella como su pequeña hija Mía, fruto de su relación con el futbolista Rodrigo Cuba, dieron positivo a coronavirus (COVID-19) esta semana.

A través de videos en sus redes sociales, la también participante de “Reinas del show” sorprendió a todos al confirmar el contagio de su hija, de tan solo 3 años. Pese a todo, reveló que ambas están bien y tranquilas.

“No quería hablar con ustedes sin tener la certeza que era 100% confirmado COVID-19, si lo es. Estoy en el mismo espacio que Mía porque ambas hemos dado positivo a COVID-19. A ella también le hice la prueba y salió positiva, yo también”, contó Paredes.

“Rodrigo (Cuba, su esposo) no, así que él está aislado en otro espacio y nosotras en otro. Cuando me acerco mucho a Mía uso la mascarilla para reducir la carga viral, es la recomendación que me ha dado el médico y me ha dicho que no me separe de ella porque el estado de ánimo es muy importante”, añadió Melissa en sus stories de Instagram.

Asimismo, Melissa Paredes también aprovechó la ocasión para agradecer a sus seguidores los constantes gestos de cariño y preocupación hacia su familia. Además, precisó que seguirá al pie de la letra el consejo de su doctor.

“Gracias a todos por su preocupación, estamos bien, Mía está bien, como si nada. Yo estoy un poquito con gripe, pero verla a ella feliz y tranquila me llena de tranquilidad, esa que necesitamos en estos momentos. Voy a seguir las recomendaciones de mi doctor, la más importante creo es mantener la mente positiva y rodearme de amor”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO

“Reinas del Show”: Bailarín de Melissa Paredes también dio positivo al Covid-19

“Reinas del Show”: Bailarín de Melissa Paredes también dio positivo al Covid-19