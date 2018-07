Melissa Paredes vive una buena etapa en su vida, tiene éxito a nivel profesional con la serie 'Ojitos hechiceros' y disfruta de su vida familiar junto a su esposo, el jugador de fútbol Rodrigo Cuba y su bebé Mía.

No obstante, las cosas no siempre fueron así. La actriz reveló que durante una época de su vida fue agredida por una ex pareja. Paredes contó que la agredieron físicamente y ella lo permitió un par de veces hasta que se dio cuenta que eso no era normal.

"Dije, 'hay algo que está mal, y esa soy yo', y terminé esa relación" , reveló Paredes, quien considera que las personas que piensan que pueden hacer lo que quieren con las mujeres están enfermas.

Pero las declaraciones de Paredes no quedaron ahí y dijo que son muchas veces las mujeres quienes atacan a las de su mismo género.

"Siento que hay muchos problemas en las mujeres. Las mujeres se atacan entre sí. Por ejemplo, a mí me atacan horrible en redes sociales, me hacen leña. Y creo que eso es porque algunas mujeres envidian, se creen menos, tienen el autoestima muy bajo, no se valoran; y, entonces, permiten que los hombres se crean superiores a ellas. No les demos ese poder. Mujer, no permitas que te agredan, empieza por quererte, respetarte y valorarte".