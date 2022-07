Continúan revelándose más detalles del nuevo enfrentamiento entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, esto en el marco de la denuncia por chantaje y extorsión que el futbolista interpuso en contra de la actriz, quien a su vez a acusó al deportista de vulnerar la ‘indemnidad’ sexual de su hija.

El programa “Amor y Fuego” presentó un avance donde la actriz cuenta cómo confrontó a su exesposo tras la delicada acusación de su pequeña. Según se le oye decir, el ‘Gato’ se habría negado a ver el polémico video donde su hija narra un supuesto abuso.

“Cuando vino a recoger el otro día a su hija, también le dije: ‘mira el video’ y se lo puse y me sacó la mano y me dijo: ‘no Melissa, yo no necesito ver nada’”, señaló la exconductora de “América Hoy” al programa de espectáculos.

De esta manera, Melissa Paredes contradice al abogado de Rodrigo Cuba, quien señaló en Magaly Medina que su patrocinado sí vio el material audiovisual porque la modelo se lo mostró.

En otro momento, la influencer vuelve a defenderse de los cuestionamientos tras ser denunciada por chantaje y extorsión. “Como sea quieren verme a mí como la mala. O sea, yo sé que he cometido errores y hecho mis vainas, pero no me pueden tildar de eso”, cuestionó.

¿Por qué Rodrigo Cuba y Melissa Paredes están enfrentados?

El futbolista denunció a la actriz ante las autoridades tras acusarla de haberlo chantajeado la madrugada del 13 de junio. Según explicó ante la Policía, su exesposa lo acusaba de haber afectado la indemnidad sexual de su hija y que le exigía acercarse para conversar con sus abogados, o de lo contrario lo denunciaría.

Melissa Paredes no se quedó de brazos cruzados y le mostró personalmente un video a Rodrigo González ‘Peluchín’ para intentar demostrar que no mentía. Tras ello, el conductor de “Amor y Fuego” le dio el beneficio de la duda y pidió que sean las autoridades quienes determinen si se violentó o no la intimidad de la menor.

