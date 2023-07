Melissa Paredes utilizó su Instagram para pronunciarse sobre su ausencia en redes sociales y contar lo emocionada que está tras inaugurar su escuela de baile con Anthony Aranda . Además, la modelo dejó entrever que se hizo una intervención estética.

La expresentadora de televisión señaló que está trabajando en su negocio, pese haberse operado hace una semana “¿Cómo están? Yo ando un poco, bastante, desaparecida porque ando como ustedes comprenderán full con el negocio (…) subiendo muy pocas historias porque ando full, pero les quiero contar que hace una semana me he operado y por eso no puedo tomar las clases (en la academia) de nombre “UMove Dance Studio”, me muero por tomar algunas clases de salsa, bachata o k-pop”, empezó diciendo.

La exesposa de Rodrigo Cuba reveló que se siente incómoda debido a los cuidados que debe seguir durante el postoperatorio.

“Hablando de la faja, la verdad, qué incómodo para mí porque no estoy acostumbrada a usar faja, pero es una recomendación del doctor usar faja todo el tiempo. La verdad es estresante”, señaló.

