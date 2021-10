Melissa Paredes ocupa hoy las primeras planas luego que fuera ampayada en situaciones cariñosas con su bailarín Anthony Aranda pese a que aún se encuentra casada con Rodrigo Cuba, sin embargo, el fin del romance de la conductora ya habría sido presagiado por la psicóloga de “América Hoy”, Lizbeth Cueva.

Durante la edición del espacio de entretenimiento de América Televisión del pasado 8 de octubre, la terapista sorprendió a la presentadora de espectáculos al advertirle que ya no estaría enamorada del futbolista pese a que ambos llevan una relación sana.

“Llevas un amor sano, saludable, cero tóxico o ya no lo amas”, sostuvo la especialista causando la sorpresa de Janet Barboza, Ethel Pozo e incluso de la propia Melissa Paredes, quien dijo que hubiera preferido no realizar el enlace con el programa entre risas.

El tema no quedó ahí. Lizbeth Cueva sustentó su análisis respecto a la relación sentimental de Melissa y el ‘Gato’ Cuba y explicó por qué dijo que la conductora ya no sentiría amor por su pareja.

“Suele pasar, te lo digo por experiencia en mis terapias, a veces esto no me afecta y uno dice ‘que bueno, estás amando de manera saludable’, pero estas avanzando las terapias y no es que sea saludable, sino que ya no hay amor”, sentenció.

Cabe señalar Melissa Paredes señaló ayer en un comunicado que su separación ocurrió a finales setiembre, sin embargo, el futbolista salió a desmentirla y aclaró que acababa de enterarse sobre el fin de su romance.

