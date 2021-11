Magaly Medina reveló en su programa que Melissa Paredes le prohibió emitir el audio completo sobre la supuesta discusión que tuvo con su todavía esposo, Rodrigo Cuba, al interior de su domicilio, donde la actriz le dice al futbolista “psicópata, lárgate”.

“Ayer, nosotros tuvimos acceso a un audio, nos lo dieron muy tarde, al punto que solo pasamos un breve extracto al final. Ese donde Melissa Paredes llama a psicópata a Rodrigo Cuba delante de su hija. Les voy a contar luego lo que ese audio me ha hecho sacar en cuenta, lo que ese audio me ha dicho a mí de quién es Melissa, lo que ese audio significa en todo esto”, empezó señalando la popular ‘Urraca’.

La presentadora cuestionó el testimonio que ha dado la protagonista de la telenovela “Ojitos Hechiceros” en los últimos días, en los que deja entrever que su expareja y padre de su hija está obsesionado con ella y que, incluso, le estaría haciendo seguimiento.

“Ella me ha mandado, a través de su abogada, una prohibición donde me dice que no autoriza que yo pase ese audio, no lo autoriza, claro que no, por que sabe que pierde”. (...) Han tratado, ella y su abogada, hacerle tal cargamontón al ‘Gato’ Cuba, (…) Pero no se lo creo, sobre todo después de escuchar este audio”, cuestionó Medina.

La abogada de Melissa Paredes , Patricia Simons, se presentó ayer en “Magaly TV: La Firme” para mostrar pruebas de que la actriz intentaba separarse legalmente de Rodrigo Cuba días antes de ser ampayada en situaciones cariñosas con el bailarín Anthony Aranda.

La letrada también difundió imágenes donde Melissa Paredes asegura que el ‘Gato’ Cuba le hace seguimiento luego que decidiera abandonar la vivienda en la que vivían juntos.

