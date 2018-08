Melissa Paredes: “Nunca niego de dónde soy" [VIDEO]

La modelo y actriz, Melissa Paredes dejó en claro estar orgullosa de su pasado en una entrevista para América Espectáculos.

Los rumores sobre que la ex reina de belleza se avergüenza de su vida en Ventanilla iniciaron luego que mostrara su molestia cuando el programa ‘En boca de todos’ emitiera un video pasado donde ella cuenta sobre su vida en su barrio.

Sin embargo, Melissa aseguró que su incomodidad no se debió al video sino que un camarógrafo la captara en el programa justo cuando estaba estornudando.

"Estaba desencajada desde el principio porque estaba agripada y me había tomado una pastilla. No ha sido por eso, nunca niego de donde soy, hasta bromeo con eso. Me molestó un poquito que el camarógrafo me 'ponchara' estornudando. No es lindo eso. No soy ninguna diva, ni me creo lo máximo", señaló Paredes.

Melissa Paredes agregó estar agradecida por las oportunidades laborales que le ha dado Dios como su próximo estreno en la obra 'Hadas, nunca dejes de soñar', en el Teatro Plaza Norte.