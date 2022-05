Mientras intenta retomar su vida artística en la televisión casi ocho meses después de su polémica separación de Rodrigo Cuba, Melissa Paredes no pudo evitar referirse nuevamente al ‘ampay’ que protagonizó con Anthony Aranda.

En una entrevista para Trome, la modelo volvió a dejar claro que no falló en su matrimonio con el futbolista del Sport Boys, y aseguró que su actual relación con el popular ‘Activador’ no es producto de una infidelidad.

La recordada protagonista de “Ojitos Hechiceros” aseguró que ahora sí es feliz, y que incluso hay más personas que ahora entienden su romance con el popular ‘Activador’.

“Tenemos una bonita relación y ahí vamos. (…) Hoy tengo gente que me escribe y me dice: ‘antes él (Rodrigo Cuba) me caía bien, pero ahora ya cambié', ‘tienes derecho a ser feliz’... y eso es bonito porque era gente que pensaba otra cosa de mí al principio”, comentó la exconductora de “América Hoy”.

Melissa Paredes también fue consultada sobre los supuestos problemas económicos que le habría originado formalizar una relación con Anthony Aranda, y esta fue su tajante respuesta.

“Mi economía y la de él son diferentes, él ve sus cosas en su casa y yo las mías aquí. No vivo con él, sí, somos novios, mi dinero es mío y el de él es suyo, y si quiere compartir conmigo, bien, y si yo también deseo hacer lo mismo, es nuestro problema y no entiendo por qué se enfocan tanto en el dinero. Eso es muy superficial”, acotó.

Finalmente, Paredes también aclaró que el dinero que le entregó Rodrigo Cuba no fue por aceptar el divorcio, sino que fue la devolución del pago que hizo como parte de la cuota inicial de su departamento, sin embargo, este monto no se le devolvió completo.

“Para adquirir el departamento en el que vivíamos, yo puse 60 mil dólares y me devolvieron solo 40, aún me deben 10 mil que ni siquiera se los he cobrado porque eso va a mis ahorros”, aclaró.

