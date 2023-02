Melissa Paredes arremetió contra Magaly Medina luego que la conductora de espectáculos la acusara de provocar incomodidad entre los asistentes de un conocido club por lucirse con hilo dental.

En la última edición de “Préndete”, la modelo expresó su indignación ante los comentarios de la ‘Urraca’ y aseguró que sus palabras tuvieron un trasfondo racista y clasista.

“Ya empezaste la campaña contra mí nuevamente, ya te están auspiciando otra vez...porque de otra forma no entiendo. Con qué motivo sacarme a mí en algo que no tenía nada que ver, estaba yo tranquila disfrutando con mi familia, que no había ningún escándalo ni nada malo”, expresó la influencer bastante incómoda.

“Lo de racista, clasista y demás sabemos que lo eres, siempre lo has sido. ¿Por qué mostrarme a mí de de esa manera? ¿Qué te hecho yo? Yo no tengo nada en contra tuyo. En ningún momento vi a ninguna mujer como tú dices... la única que es acomplejada eres tú, la única que tiene que estar cuidando a su marido, sino voltea a ver a otras mujeres. Las mujeres que van a ese club son divinas, regias y seguras de sí mismas, así que ubícate”, arremetió.

(Foto: ATV)





¿Qué comentario hizo Magaly Medina?

Melissa Paredes fue blanco de críticas de la ‘Urraca’ por usar un diminuto bikini en un centro de esparcimiento. Según precisó, las señoras que se encontraban en el club no vieron con buenos ojos que la modelo se pasee por el lugar en hilo dental.

“Lo que me dijeron es que causó bastante comentarios porque ella llegó con un pareo y luego se quitó y estaba en un hilo dental luciendo lo que el cirujano le dio. Las señoras conservadoras del club me contaron que estaban en un cuchi cuchi (cuchicheo) diciendo cómo es posible que hayan dejado entrar a esta bataclana al club, que el club se está ‘bataclaneando’”, contó la figura de ATV.