No se queda callada. Melissa Paredes arremetió contra Magaly Medina luego de que la popular ‘Urraca’ insinuó que la modelo estaba usando a su hija “como un arma” en contra de la familia de su exesposo, Rodrigo Cuba.

Según mencionó la modelo, ella nunca dijo que a la familia de Rodrigo Cuba “le aterraba que su hija pase por la cámara Gesell en un eventual proceso judicial”. Según ella, hablaba de incluir a la psicóloga Lisbeth Cueva (amiga de su abogado Wilmer Arica) en un juicio.

Melissa Paredes y su advertencia Magaly Medina

“He visto a la monstrua del otro canal decir que yo uso a mi hija para amenazar... la pregunta fue si la psicóloga tiene que ver en mi tema legal... yo dije que no, que la psicóloga no tenía nada que ver, y si hubiera un tema legal, en tal caso, serían los psicólogos del Poder Judicial en la cámara Gesell... a qué le tienen tanto miedo para inventar que la psicóloga del canal 4 tiene algo que ver en mi tema. A eso me refería”, sostuvo la actriz.

Además, Melissa le exigió a Magaly Medina que deje de mencionar a ella y a su hija en su programa, pues según la modelo, la ‘Urraca’ solo quiere hacer rating tocando temas sensibles.

“Yo no uso a mi hija para ningún tema, porque para empezar yo no ningún proceso que haya abierto hasta el día de hoy. Así que mucho cuidado con lo que usted está diciendo, con lo que está insinuando porque la verdad ya me cansé de estar callada, ya me cansé de ser su títere y haga rating, ya deje de hablar de mí, por favor”, precisó.

“Para mí usted tampoco tiene autoridad moral ni cara para hablar de hijos, así que por favor, calladita se ve más bonita. Y menos para estar inventando algo tan grave sobre mí y, por otro lado, a mi parecer como usted dice, hay que dejar de venderse”, agregó Melissa Paredes, notablemente molesta.

