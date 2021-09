La modelo Melissa Paredes no se quedó callada y respondió fuerte y claro a Milena Zárate, quien parodió el desmayo de Paredes en la última gala de “Reinas del show”. Según dijo, lo tomó como una broma de mal gusto.

“Se pasó. Que mala leche para hacer eso. Yo de verdad me sentí muy mal, en serio, casi me voy y me parece de muy mal gusto, fuera de bromas, que se atreva a decir en vivo el ‘mal Paredes, desmáyate si puedes’. No te pases, si yo tengo una compañera que se cae o le pasa algo no me voy a estar burlando y diciendo que no le creo”, señaló Paredes.

“Los dotes de actriz no lo puede poner uno en cualquier lado, es cuando prenden una cámara y estás actuando en algún lado. Hasta cierto tiempo estaba gracioso, ahorita que agarró el micro e hizo el desmayo como si fuera una payasa ya no me pareció gracioso”, añadió la presentadora de “América Hoy”.

Asimismo, Melissa Paredes aclaró que su desmayo no es producto de un presunto embarazo; sin embargo, no descartó que planea tener otro hijo con su esposo, el futbolista Rodrigo Cuba.

“Descarto embarazo, me parece que es algo del oído o de la dieta. Digo el oído porque me ponía de ese lado y ahí es cuando me daba el mareo, pero el jueves, viernes y hoy comí full carbohidratos”, precisó.

“Nosotros estamos con planes de tener otro bebé, pero todavía no. Quizás para este año, pero más adelantito. Sobre todo que acabe ‘Reinas del show’, no puedo ahorita embarazarme y bailar embarazada”, añadió la conductora de TV.

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Paredes habló sobre su desmayo en “Reinas del show”

Melissa Paredes habla de su desmayo