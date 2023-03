Mea culpa a medias. Melissa Paredes dio una entrevista para el programa ‘Amor y Fuego’, en el que se animó a hablar de la ruptura que tuvo con Rodrigo Cuba, la denuncia que tiene por violación a la intimidad y hasta criticó a Magaly Medina. Sobre Cuba, reconoció que tuvo responsabilidad en el escándalo mediático que generaron.

“Así como uno erra, como uno se equivoca, uno sabe enmendar sus errores, uno sabe salir adelante y uno sabe que también puede enseñarle a la gente que, sí, me equivoqué y todo, pero bueno, fue una vez en la vida, no han sido dos, tres y no estoy bien campante como si nada”, reflexionó Paredes.

Sobre su salida del programa ‘Préndete’, dijo: “A pesar de la avalancha y la ola de críticas, de la campaña que hizo Magaly... pese a eso íbamos a renovar, porque mi contrato era renovable desde el día que entré. Se renueva mes por mes, así es ahí. Me contaron que el año pasado igual era con Karla Tarazona, así se manejan”. La exconductora dijo que se acercó a renovar su contrato y se dio con la sorpresa de que no le iban a renovar.

Finalmente, acotó que la denuncia de Lady Guillén tendrá que llevarse por la vía legal, aunque dijo que ‘prefería no hablar del tema por respeto’. No obstante, señaló que ‘no la van a parar con nada’ ni ‘sacándola del canal’ o ‘haciendo rabietas’.