La conductora de “América Hoy”, Melissa Paredes, sorprendió a todos al ser anunciada como una de las participantes que competirá por un lugar en “Reinas del show”. Tras su baile, la también actriz preocupó a todos al sufrir una descompensación y tuvo que ser auxiliada por su bailarín.

Melissa Paredes terminó mareada luego de bailar la canción de la película “Río”, por lo que fue auxiliada por su bailarín y hasta por su mamá, que se encontraba en el set del reality. Tras su baile, la modelo conversó con la prensa y contó detalles del incidente.

“Me asusté horrible. Yo terminé el baile digna, pero al momento que Anthony me baja yo sentí que me iba para atrás. Sentí un mareo que se me vino la vida encima, por eso le digo: ‘agárrame, agárrame’. Yo sentía que me caía”, contó Paredes.

“Yo no vengo aquí hace cinco años, aparte ya soy madre, es diferente, el fuera de training porque hace tres meses y medio que no puedo hacer ejercicios, mis compañeros lo saben, por un problema que tuve, una infección en uno de mis senos... Se juntó todo más los nervios del baile jugaron una mala pasada”, añadió la modelo.

Asimismo, Melissa Paredes dijo sentirse emocionada por asumir un nuevo reto en la pista de “Reinas del show”, por lo que se esforzará mucho por permanecer en el programa. Cabe señalar que, pese a ganar su versus contra Milena Zárate, el jurado no la eligió para asegurar su permanencia en el programa.

“Lo bonito de una mujer y un hombre que quiere ser más es que siempre nos esforzamos por lo que queremos y yo quiero estar en la pista porque me encanta, aparte mis compañeros me han dicho que tengo que llevar la corona y mi esposo (Rodrigo Cuba) me apoya un montón”, aseguró.

