Janet Barboza se volvió a ver las caras con Melissa Paredes tras un año desde la polémica entrevista que le hizo en el programa “América Hoy” un día después de la emisión del ampay con Anthony Aranda.

Tras protagonizar un tenso momento en la pista de baile de “El Gran Show”, las excompañeras aprovecharon para intentar limar asperezas frente a cámaras.

Janet Barboza increpó a la protagonista de “Ojitos Hechiceros” por reprocharle constantemente la entrevista que le hizo en “América Hoy” luego de sus comprometedoras imágenes con el bailarín cuando aún estaba casada con Rodrigo Cuba.

“Yo entiendo que muchas veces cuando uno habla con tanta sinceridad y sin tan poco filtro como yo suelo hacerlo a veces duele y nos ganamos antipatías en el camino, pero creo qué con el tiempo, cuando la persona va viendo las cosas desde otra perspectiva agradece la honestidad”, aseguró la ‘Rulitos’.

Por su parte, Melissa Paredes no se quedó callada y le dejó en claro que no tiene nada contra ella y que dejó el pasado atrás. En otro momento se defendió tras ser acusada de hacer un desaire al rechazar la invitación del magazine de Ethel Pozo.

“Yo no vivo del pasado, no se trata de defender se trata de dar el beneficio de la duda que no lo tuve en su momento. Yo no voy a cargar la mochila eternamente, sinceramente si yo voy a vivir del pasado, olvídate qué flojera”, acotó.