Melissa Paredes salió al frente para responder a Magaly Medina, quien acusó a la modelo de usar a su hija para chantajear a Rodrigo Cuba. A través de sus redes sociales, la también actriz mostró su indignación y tuvo duros calificativos contra la presentador de “Magaly TV, la firme”.

Según explicó Paredes, Magaly Medina no tiene ninguna autoridad moral para hablar de hijos. Además, señaló que la presentadora de espectáculos haga rating hablando mal de ella y otras mujeres.

“Estoy grabando este video porque la monstrua del otro canal acaba de decir de que yo uso a mi hija para amenazar para no sé qué tanta cosa. Señora, ubíquese, para empezar le pongo en contexto, la pregunta fue si la psicóloga el canal 4 tenía que ver en mi tema legal, que ni siquiera hay un tema legal para empezar, y yo dije que no, que la psicóloga no tenía nada que ver y en tal caso, si hubiera un tema legal serían las personas y los psicólogos del Poder Judicial (los que tienen que intervenir) y la cámara Gesell”, manifestó Paredes.

Asimismo, Paredes aprovechó sus redes sociales para asegurar que ella no utiliza a su hija y advirtió a la presentadora de ATV que tenga cuidado con sus declaraciones, pues ya se cansó de callar y no defenderse ante sus constantes ataques.

“Yo no uso a mi hija para ningún tema, porque para empezar yo no ningún proceso que haya abierto hasta el día de hoy. Así que mucho cuidado con lo que usted está diciendo, con lo que está insinuando porque la verdad ya me cansé de estar callada, ya me cansé de ser su títere y haga rating, ya deje de hablar de mí, por favor”, precisó.

“Para mí usted tampoco tiene autoridad moral ni cara para hablar de hijos, así que por favor, calladita se ve más bonita. Y menos para estar inventando algo tan grave sobre mí y, por otro lado, a mi parecer como usted dice, hay que dejar de venderse”, agregó Melissa Paredes, notablemente molesta.

