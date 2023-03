Melissa Paredes se alejaría de la conducción del programa “Préndete” de Panamericana Televisión a partir de este viernes 10 de marzo, según reveló Rodrigo González en la reciente edición de “Amor y Fuego”.

“Antes de irnos quería darle una noticia que nos ha llegado durante la publicidad. Según rumores, hasta este viernes nada más va Melissa Paredes en Panamericana Televisión. No va más”, señaló el popular ‘Peluchín’.

El conductor de espectáculos no precisó si el programa quedará bajo la conducción de Karla Tarazona y Kurt Villavicencio tras la salida de Melissa Paredes, o si la producción buscará un reemplazo.

“No sabemos si el show (continúa), ella no va más, son los trascendidos que hay entre programas”, añadió el compañero de Gigi Mitre.





Melissa Paredes pensó en renunciar





A finales de febrero, la modelo y actriz confesó públicamente que había pensado en dar un paso al costado en la conducción de “Préndete” a fin de no perjudicar el rating del programa por las constantes críticas en su contra.

“Se lo dije a la productora. El problema no es el programa. El programa siempre ha funcionado igual. El problema es que estoy yo, ahora, acá y ven todo con lupa, con detalles. Yo le dije: ‘Tranqui, doy un paso al costado y me voy, y no pasa nada’”, señaló la ex de Rodrigo Cuba al referirse sobre el baja sintonía del magazine.