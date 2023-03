Melissa Paredes vuelve a desatar polémica. Luego de anunciar su salida de “Préndete” porque los directivos decidieron no renovar su contrato, la modelo culpó a Panamericana Televisión por la baja sintonía del magazine.

La influencer, que se encuentra en sus últimos días en la conducción del programa, lanzó una fuerte crítica al aire en contra de la casa televisora, pese a que este canal le dio una oportunidad laboral los últimos tres meses.

Esto ocurrió cuando Belén Estévez ingresó al set de “Préndete” señalando que llegó dispuesta a quedarse. “Sé que están buscando nueva conductora y me vine vestida de azul como los conductores oficiales”, señaló la argentina provocando la rápida reacción de la actriz.

Lejos de mostrarse agradecida, la ex de Rodrigo Cuba le advirtió que en Panamericana Televisión la antena es fría y que no fue su culpa el bajo rating. “Te voy a decir algo, el problema no soy yo, es que el canal es frío”, aclaró frente a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio ‘Metiche’.

¿Melissa fue separada de ‘Préndete’ por demanda a Lady Guillén?

Magaly Medina afirmó que la misma Melissa Paredes se habría hundido al iniciar un proceso legal contra una figura de canal 5.

“¿Qué es lo que hace la inteligente de Melissa Paredes? No se le ocurrió mejor idea de asesorarse por abogados angurrientos de fama (...) Y demandar a Lady Guillén, una compañera de su propio canal (...) Ahí te estabas buscando tu solita la puerta de salida”, manifestó.