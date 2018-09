Melissa Paredes confirmó que se retiró implantes de busto [FOTOS]

Quiere lucir una figura más estilizada para continuar con su carrera como actriz. Melissa Paredes confirmó que se retiró los implantes que tenía en el busto por un tema de estética.

"Es mi cuerpo y yo decido, recién voy dos semanas y media sin los implantes y todo va bien, porque la misma doctora que me los puso, me los ha retirado", manifestó la ex Miss Perú.

De acuerdo con su revelación, ella se colocó los implantes por "terca", pese a que la cirujana le había recomendado no hacerlo. Años después decidió hacer caso a su sugerencia.

"Recuerdo que ella me decía que no me los ponga, pero yo soy terca. Sin embargo, siempre me he sentido una chica sexy, un implante no te cambia la actitud", contó.

Una de las razones por las que no quiere lucir tan voluptuosa es que está trabajando para un próximo proyecto de cine. "Todo tiene su tiempo", manifestó la modelo, quien se prepara para celebrar el primer año de su pequeña Mía.