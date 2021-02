Luego de cuatro años de casados, la actriz y conductora Melissa Paredes no olvida los momentos que marcaron el inicio de su relación sentimental con su ahora esposo, el futbolista de la Universidad César Vallejo, Rodrigo Cuba.

Por eso, durante un segmento del programa “América Hoy”, la flamante conductora se animó a contar la “locura de amor” más grande que le he realizado a su pareja. Según dijo, en esta situación también estuvo involucrada la madre del deportista.

“Hice una locura de amor a mi ‘Gatito’, me acuerdo cuando él se fue a jugar un día a provincia. Llamé a mi suegrita, él vivía todavía con su mamá, y le dije: ‘Estoy yendo para su casa’. Y me dijo: ‘Sí, claro’. Me aparecí con globos y mi suegra ayudándome a colgarlos”, reveló Melissa.

“Teníamos apenas dos meses (como enamorados), enamoradísima, templada. Le pareció lindo, le encantó”, añadió Paredes, quien también dijo que el techo de la casa del futbolista se llenó de globos y fotografías.

Por otro lado, hace algunos días Melissa Paredes respondió algunas preguntas de sus seguidores, entre ellas, si se había distanciado de Rodrigo Cuba, ya que no subían contenido juntos en sus redes sociales.

La protagonista de la telenovela “Dos hermanas” respondió: “Rodrigo está trabajando en Trujillo y yo estoy aquí en Lima. Por eso ya no hacemos historias juntos”.

