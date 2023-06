Melissa Paredes dejó en claro que no busca limpiar su imagen al apoyar a Ale Venturo en su enfrentamiento contra el ‘Gato’ Cuba argumentando que ni siquiera contactó a la empresaria y que si lo hace es porque ya conoce cómo son las cosas.

“Uno quiere ayudar a otras personas, base en tu experiencia. Si yo quisiera limpiar mi imagen, como se dice, ni siquiera me metería en esto, porque obviamente esto arrastra un montón de cosas del pasado. Para mí ha sido un shock volver. ¿Cómo un dejavú, no?”, dijo vía telefónica a ‘América Hoy’ sin pronunciar el nombre de la influencer.

La también actriz recalcó que no se trata de limpiar nombres porque, al final, es una persona como todos y puede cometer errores, pero que se acepta tal cual es, con fallas y aciertos.

Cuando le preguntaron acerca de si el tiempo le dio la razón, Melissa respondió que no hay culpables ya que nadie es santo o santa. “Siempre dije desde un inicio y nadie me escuchaba, nadie me quería creer”, comentó.

Como se recuerda, Melissa aseguró que en la mudanza del deportista (de la vivienda que compartía con Ale) se llevó todos los muebles incluyendo la cama, con lo que desató aún más polémica.

Después, el jugador de fútbol respondió en el programa de Ethel Pozo y Janet Barboza que no iba a dar declaraciones sobre el tema, pero que sí cuestionó la actitud de su ex esposa Melissa Paredes. “Me parece raro, Melissa qué hace metiéndose, pero bueno”, precisó.





