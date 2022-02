En el Día del Amor, muchas personas han aprovechado para expresar sus sentimientos por sus parejas. Tal es el caso de Melissa Paredes, quien usó su cuenta de Instagram para dejarle un amoroso mensaje a Anthony Aranda.

En su texto, la exconductora de “América Hoy” admitió que era consiente de lo que pasaría si estaba con el bailarín, y no le importó. “Desde el día que decidí amarte sabía que iba a traer muchos contras a mi vida. Pero eso no me detuvo”, escribió inicialmente.

“Siempre he sido una fanática del amor. Siempre sigo mi instinto, y amarte es una de las cosas más lindas que tengo hoy en día. El mundo se podrá caer a pedazos pero si me estás sujetando la mano nada importa…..@anthonyarandab te amo”, finalizó.

La publicación estuvo acompañada de una serie de fotografías en las que aparece por la exmiss Perú y su actual pareja, quien no dudó en responderle en la sección de comentarios. “Eres una mujer maravillosa y haces que todos los días a tu lado sonría como loco”, inició.

“Nunca dejó de ser duro pero nunca dejó de ser especial tampoco y cada ves más nos sentimos orgullosos de las decisiones que elegimos. Te amo mi amor y seguiremos pendientes para que esto que sentimos crezca siempre”, agregó.

