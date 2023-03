No va más. Melissa Paredes sorprendió a los televidentes, este miércoles 8 de marzo, al anunciar que se despide de la conducción del programa ‘Préndete’ en Panamericana TV. La modelo aclaró que su contrato se vence este 10 de marzo.

“Si bien es cierto mi contrato termina el viernes 10 de marzo, es verdad que se me iba a renovar, pero se tomó una decisión que ya no. Sus razones tendrán y se respeta, yo estoy agradecidísima con ustedes por haberme recibido de esta manera tan bonita”, dijo.

En esa línea, la ex de Rodrigo ‘Gato’ Cuba agradeció a la producción de ‘Préndete’ por el apoyo y aseguró que el magazine continuará con la conducción de Karla Tarazona y Kurt Villavicencio ‘Metiche’.

“Me llevó el mejor recuerdo, el mejor cariño. Hay decisiones más allá que escapan de mis manos y me imagino que la producción sí quería que me quede. La televisión sigue”, agregó.





KARLA TARAZONA LAMENTA SALIDA DE MELISSA

En medio del pronunciamiento, Karla Tarazona tomó el uso de la palabra para lamentar que la modelo no la acompañe más en la conducción de ‘Préndete’. La empresaria precisó que le hubiese gustado que siga, pero que son decisiones que escapan de su mano.

“No compartimos los mismos pensamientos, costumbres, tu forma de opinar, sin embargo, el conocer a una persona el día a día te hace ver un poquito más allá. Una cosa es lo que se proyecta en televisión, la careta que uno tiene, pero yo en estos dos meses he conocido un poco más de Melissa... Me da mucha pena porque me hubiese encantado que te quedaras con nosotros”, mencionó.

