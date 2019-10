Disfruta de su nueva etapa pese a grave denuncia. Melissa Loza está embarazada de su novio Juan Diego Álvarez Noval y así lo hizo conocer a todos sus seguidores con un tierno mensaje en Instagram. La feliz noticia para la modelo llega a pesar de la polémica en torno a su unión con el joven chef, quien a inicios de este año, fue acusado y capturado por la Policía por, supuestamente, microcomercializar drogas y extorsión.

Pese a las indagaciones y ser incluida en la investigación de la Fiscalía como testigo, la también ‘exchica reality’ defendió a su pareja y lo apoyó públicamente hasta de su propia madre y familia, a quienes acusó de los ataques en contra de su pareja.

“Yo he sido muy desprendida de lo material. Siempre he trabajado para mi familia. Lo hacía de corazón, pero de ahí a tener una obligación, no. Ahora que yo quiero a formar mi familia empiezan estos ataques de esta magnitud", precisó en ATV+ en su defensa.

Recordemos que la madre de la exchica reality, Guadalupe Vigil, tildó a la pareja de su hija como un “delincuente” y aseguró que había secuestrado a su hija e introducido a las drogas.

Pero a la conocida modelo poco le importó el qué dirán y continuó su relación con Álvarez Noval, con quien no dudó en aparecer muy cariñosa en medio de las diligencias en la Fiscalía.

¿RELACIÓN GAY CON EMPRESARIO?

Pero las drogas no son la única polémica alrededor de la pareja de Melissa Loza. El empresario Pedro Barandarián señaló haber sido pareja del novio de Melissa Loza durante varios años. Afirmó que al inicio solo tuvieron encuentros sexuales, pero que luego se enamoraron.

Barandarián publicó fotografías de él junto a Álvarez Noval en la cama; sin embargo el joven negó ser gay y haber sostenido una relación con él. “Era mi mejor amigo y yo era su mano derecha en los negocios porque confiaba en mí, nada más”, precisó.

ROMANCE

El romance de Melissa Loza y Juan Diego Álvarez Noval se remonta al 2018 cuando el chef y la modelo recibieron juntos el Año Nuevo en Chimbote.

Sin embargo, en octubre del 2017, se vio por primera vez a la modelo con el joven luego que este fuera detenido por la Policía tras manejar en estado de ebriedad. La modelo no dudó en defenderlo durante la intervención al joven.