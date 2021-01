En la última semana, el programa “Esto es guerra” estrenó su formato “El origen” y presentó a los competidores que formarán parte del reality. Entre todas las sorpresas, una de las que más llamó la atención fue el inesperado regreso de Melissa Loza a la competencia.

Sobre su retorno al reality, la modelo conversó con “Estás en todas” y confesó sentirse muy feliz por volver a “Esto es guerra”. Además, dijo que, si bien esperó tener una oferta de conducción, le gusta la idea de retomar la esencia del programa.

“Siempre dije: ‘Dios me va a poner donde quiera que esté’. Estoy demasiado contenta con la decisión que he tomado. Si bien hubiese querido el tema de conducción y todo, en realidad conversé con las cabezas y me contaron del formato tan hermoso”, contó.

“La esencia regresó a ‘Esto es guerra’ y la verdad soy parte del origen. Ahora si se viene realmente la competencia. Estoy con unas ganas de competir increíbles. Tengo todas las ganas”, añadió al programa sabatino.

Por su parte, Yaco Eskenazi, otro de los sorpresivos regresos del programa, se refirió a la inclusión de Melissa Loza en su equipo. Agradeció a la producción por haberla tomado en cuenta para esta temporada.

“Ella es la cábala. Tenerla hoy aquí, después de haber parado un año es chévere. Me encanta tenerla, es motivo de emoción y gratitud hacia la producción por haber traído a Melissa Loza”, dijo el también conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”.

