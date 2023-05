Melissa Lobatón Klug, hija de la ‘blanca de Chucuito’, fue consultada en sus redes sociales sobre las supuestas razones por las cuales abandonó su formación profesional, hecho que descartó haber realizado. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para precisar que solamente dejó de estudiar Comunicación Integral para dedicarse a prepararse en el oficio de la repostería en un instituto nacional.

En su cuenta de Instagram, Melissa respondió las preguntas que sus seguidores le realizaron sobre el cambio de su carrera universitaria hacia un instituto. La hija de Melissa Klug y Abel Lobatón hizo respetar su postura y expresó que tener un título universitario ‘no te hace mejor que los demás’.

“¿No piensas estudiar una carrera universitaria”, le preguntaron los internautas en la plataforma de fotografías y videos de internet. Melissa no se guardó nada y respondió: “Tener un título no debería de asociarse con la idea de ‘ser alguien en la vida’, tampoco te da derecho a pisotear a los demás. Bien dicen que hay genios sin estudios e idiotas con doctorado. Todos somos alguien en la vida y el título más valioso que puedes tener es ser buena persona, leal, ético, íntegro, honesto y eso no lo da la universidad, lo otorgan tus valores”.

Además, otro usuario le consultó sobre qué es lo que iba a realizar ahora que ‘dejó de estudiar’, pregunta a la que Lobatón respondió: “¿Quién dijo que deje de estudiar? Mis planes siguen tal cual”, junto a un emoticón de un payaso.