Tras anunciar su compromiso con el futbolista Jesús Barco, Melissa Klug sigue compartiendo detalles inéditos de su pedida de mano el pasado miércoles 9 de septiembre. La popular empresaria también utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Melissa Klug compartió una serie de fotografías en las que luce muy sonriente junto a su prometido, Jesús Barco, y la familia del deportista durante la fiesta en la que le pidió matrimonio.

“No soy perfecta y no pretendo ser ejemplo de nadie, los que me conocen saben que sin mi familia no soy nada y que por ellos yo soy todo. Gracias @jesusbarcob por aceptarme y amarme con toda mi banda yo sé que no es normal, pero ¿Cuándo la gente normal ha sido feliz?”, escribió en su post.

“Gracias a nuestras familias por decir “Sí” y celebrar con nosotros este momento tan mágico. Les presento a la banda Barco Klug”, añadió Melissa Klug en su publicación, la cual cuenta con más de 76 mil ‘likes’.

Como se recuerda, el pasado miércoles 9 de septiembre, Melissa Klug y Jesús Barco celebraron su primer aniversario con un sorpresivo anuncio: se van a casar. La popular ‘Blanca de Chucuito’ se encargó de dar a conocer algunos detalles de la romántica propuesta.

Cabe destacar que los hijos de Melissa Klug fueron cómplices de la pedida de mano de su madre, quien reconoció haber llorado de felicidad.

