El último domingo, se transmitió una entrevista al abogado del futbolista Jefferson Farfán y se revelaron los montos que mensualmente recibe Melissa Klug a manera de pensión por los dos hijos que tuvo con él.

De acuerdo con sus declaraciones, Klug recibe alrededor de 40 mil soles entre alimentación, vestimenta, recreación y otros conceptos. Por ejemplo, solo para la comida de los dos niños, se destina US$ 8 mil.

Tras revelarse estos montos, Melissa está atemorizada por la seguridad de ella y la de su familia, puesto que estaría en la mira de delincuentes. Así lo reveló una amiga cercana de ella, la actriz Claudia Centeno, más conocida como ‘Canchita’.

“La gente cree que ella es millonaria y no lo es... Los niños de por sí llaman la atención porque se parecen mucho a su papá (Jefferson), y ahora con esto de las cifras que reveló el abogado, la situación se pone terrible. Hoy en día te matan por un celular, por un reloj, y ahora los delincuentes creerán que Melissa lleva millones en la cartera”, dijo la actriz para el diario Trome.

“MALA MADRE, JAMÁS”

De otro lado, Klug restó importancia a quiénes la tildan de vividora y mantenida “pero mala madre jamás”.

"Yo por mis hijos aguanto todo, pero no soy de metal. A mí me afecta pero eso a solas en mi casa, porque mis hijos me necesitan fuerte. Si yo no lucho por ellos, ¿quién lo va a hacer? Estoy cansada, esto me duele mucho”, agregó finalmente.