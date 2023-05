La empresaria Melissa Klug, a sus 39 años, declaró que le gustaría tener un hijo con su pareja Jesús Barco.

“Sí, me gustaría tener otro hijo, mi nieta Xiana ha despertado ese deseo en mí, no lo descarto, ya el tiempo lo dirá”, señaló a Trome.

En varias ocasiones, Melissa ha comentado que no le disgustaría tener un nuevo hijo, ya que tiene una relación sólida con el futbolista. Agregó que no sabe lo que le deparará el futuro, pero no cierra ninguna posibilidad.

La conocida ‘Blanca de Chucuito’ se autodenominó también una ‘mamá leona’, ya que saca “las garras” por sus hijos.

Como se recuerda, Xiana, su primera nieta, es hija de Samara Lobatón, y actualmente vive en Estados Unidos junto a sus padres.

Hace unas semanas, Melissa estuvo de viaje en el país americano para visitarlos. La empresaria compartió varias stories en su cuenta de Instagram donde se le veía jugando con la pequeña.

En el Día de la Madre, presumió a sus hijos y nieta en sus redes sociales.





