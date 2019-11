En los últimos días, el estreno del tráiler oficial de la película autobiográfica de Jefferson Farfán ha dado mucho de qué hablar y una de las primeras en manifestarse fue Melissa Klug, expareja del futbolista, quien anunció que tomará medidas por la inclusión de sus hijos en la cinta “El 10 de la calle”.

En una entrevista exclusiva para “Domingo al Día”, la empresaria ratificó sentirse incómoda porque el futbolista ha incumplió un acuerdo que él mismo solicitó.

“Es un acuerdo que él mismo hizo. Es un tema que lo van a llevar los abogados porque si yo incumplo el acuerdo que él hizo, las demandas me llegan a mí, pero cuando él incumple, ¿me tengo que quedar callada?”, contó.

Asimismo, la empresaria sostuvo que Jefferson se hubiera evitado todo este dilema si se lo hubiera comunicado a través de los abogados o con una llamada telefónica. “Una llamada telefónica o en todo caso si se hubieran comunicado entre abogados (se solucionaba el problema)”, reveló.

En otro momento de la entrevista, Melissa Klug reveló que la única forma en la que se comunica con el padre de sus hijos es a través de los abogados y cartas notariales.

“Es una guerra que no tiene fin, súper difícil. No se cierran cicatrices, no se cura el corazón sigues con el odio, el rencor, sino se podría. Yo me hablo con los padres de mis (otros) hijos sin ningún problema”, acotó la popular “Blanca de Chucuito”.

“Lamentablemente hay muchos que se separan de las madres y se separan de los hijos, al separarse de ella, se desvinculan muchos en su presencia, puedes cumplir pero no estás presentes. Yo creo que cuando uno quiere, tiene tiempo para todo, para viajar, para los amigos, para jugar, para el amor, simplemente es organizarte y cada persona tiene sus prioridades y a esas prioridades le dedicas tu tiempo”, agregó la empresaria

