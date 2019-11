Melissa Klug tras declaración de su hija Samahara: “Lamento que se expongan detalles de nuestra vida privada faltando a la verdad”.

Pasa hasta en las mejores familias. Esta tarde, Samahara Lobatón sorprendió a sus fanáticos al publicar un extenso mensaje en Instagram en el que criticaba a su madre Melissa Klug de atacar consecutivamente a Jefferson Farfán y afectar a la familia, uno de los motivos que la alejó de su casa, pues hace más de ocho meses que vive sola.

En respuesta, Melissa Klug envió una carta pública en la que lamenta las palabras de su hija con Abel Lobatón; pues afectan la vida familiar de sus otros cuatro hijos.

“Las razones que la motivan las desconozco. Entiendo que por su edad haga y diga cosas de manera impulsiva sin pensar en cómo esto puede afectar a sus hermanos y hermanas. Yo no voy a hablar mal de ninguno de mis hijos porque para una madre no hay hijo malo. Siempre estuve ahí para ella cuando me necesitó y eso nunca va a cambiar”, se lee en el documento.

La exparticipante de ‘El gran show’ recalcó que los temas legales con Jefferson Farfán solo le competen a los “adultos y abogados” y que nunca quiso involucrar a sus hijas por su propia tranquilidad.

Melissa Klug emite comunicado tras declaraciones de su hija Samahara. (Foto: Instagram)

“Me ha tocado ser amiga y también me ha tocado ser la mano dura y fuerte para encaminarlas y salvaguardarlas, pero siempre he respetado la individualidad de cada una de ellas y ellos, pero tampoco puedo evitar que tomen sus propias decisiones sean buenas o malas ahí estaré yo siempre para ellos”, agregó en la carta.

Melissa Klug acotó que mientras Samahara era menor de edad no aprobó algunas “conductas, amistades y salidas” porque estaba bajo su responsabilidad, pero ahora que ha cumplido 18 años no puede decidir por ella. Para zanjar con el asunto agregó: “Lamento que se exponga detalles de nuestra vida privada familiar sin precisión y faltando a la verdad. Por ello no es mi intención hablar más sobre este tema y espero respeten mi decisión”.

¿Qué dijo Samahara?

Harta de las críticas tras su decisión de mudarse a vivir sola, Samahara detalló los motivos. “Hace más de 8 meses que yo no vivo en mi casa, están en lo correcto, no vivo en mi casa porque no comparto varias cosas con mi mamá, mujer a la que admiro y agradezco todo, pero necesito aclarar muchos temas por los cuales estoy sufriendo ataques en las redes sociales”, explicó en Instagram.

Por otro lado, la hija de Melissa aseguró no haber sido “utilizada” por Jefferson Farfán como mediadora para conocer a Ivana Yturbe. “Quiero dejar en claro que fui yo la que me comuniqué con él [Jefferson Farfán] para ir a esa fiesta. Es totalmente falso, a mí nadie me utilizó ni me obligó a nada”, manifestó Samahara.

En otro momento, Samahara Lobatón dio a conocer que mantiene una buena relación con Jefferson Farfán a quien agradece haber ayudado a su bisabuela cuando se encontraba mal de salud.

“Si mi mamá comenta o ataca al padre de mis hermanos yo no tengo que recibir ningún tipo de ataque porque yo no comparto lo que ella está haciendo, creo que todo tiene un límite ¡Ya han pasado 4 años de estas cosas y ya es demasiado para nosotros!”, afirmó.