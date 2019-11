Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug y Abel Lobatón, causó gran revuelo luego que a través de su cuenta personal de Instagram compartiera un extenso texto en el que criticó ciertas actitudes de su madre, donde dijo estar cansada de los ataques a Jefferson Farfán.

Asimismo, la joven manifestó que ya no vivía con su mamá desde hace ocho meses y que en ningún momento se ha sentido utilizada por Jefferson Farfán, tal y como lo había indicado Melissa Klug en algunos programas de televisión.

Tras la polémica que se desató, Samahara ha dado un paso atrás y borró de su cuenta de Instagram la publicación que realizó ayer.

Cabe mencionar que la hija de Melissa Klug fue interceptada por un reportero y prefirió no dar más detalles sobre lo sucedido. “No voy a dar ninguna declaración, lo siento”, fue el mensaje que repitió la hija de la expareja de Jefferson Farfán a un periodista del programa de Magaly Medina.

Por su parte, Melissa Klug envió una carta a la opinión pública en la que lamentó las declaraciones de su hija y se aseguró que no entendía las razones que motivaron a Samahara a escribir el polémico mensaje en Instagram.

“Las razones que la motivan las desconozco entiendo que por su edad haga y diga cosas de manera impulsiva sin pensar en cómo esto puede afectar a sus hermanos y hermanas. Yo no voy a hablar mal de ninguno de mis hijos porque para una madre no hay hijo malo. Siempre estuve ahí para ella cuando me necesitó y eso nunca va cambiar”, expresó.