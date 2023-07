Melissa Klug se sinceró en una reciente entrevista y compartió varios pasajes de su pasado. La conocida como ‘Blanca de Chucuito’ relató la difícil etapa que vivió al quedar embarazada a la temprana edad de 15 años, fruto de su romance con Raúl Marquina.

En la entrevista, la empresaria reveló los miedos y las dificultades que enfrentó durante aquel embarazo. Siendo aún una adolescente, Melissa tuvo temor de contarle a su madre sobre su estado, lo que la llevó a ocultar su embarazo por un tiempo.

“Era una chibola, tenía 15 años. No había ni siquiera disfrutado de mi adolescencia pero ya me estaba convirtiendo en mamá. Tenía muchos miedos, me quedé callada, no se lo dije ni a mi madre, no tenía amigas, no tenía a nadie. Me ponía faja para que no se me notara la barriga, es lo peor que uno puede hacer cuando está embarazada, pero yo era mocosa, inexperta” , reveló en ‘Café con la Chevez’ de Trome.

La empresaria compartió que en ese momento estaba asistiendo a un colegio parroquial, pero debido a su embarazo, no pudo continuar sus estudios en ese centro educativo. Sin embargo, Melissa aseguró que terminó sus estudios secundarios.

“Tuve que salir y terminar en un no escolarizado porque estaba creciendo mi barriga, fue como en tercero de secundaria, me faltaban dos años, pero terminé. Me sentía tranquila porque tenía siempre la protección y el cuidado de mi abuela, yo sabía que ella no me iba a abandonar” , dijo.

Melissa también compartió cómo fue el momento en que finalmente le reveló la noticia a su madre: “Yo era bien flaquita, eso me ayudaba. Como a los 5 meses se lo dije a mi mamá y me metieron un cachetadón que hasta el día de hoy lo recuerdo” .





