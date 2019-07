Melissa Klug sobre relación de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia: "Fue una etapa bochornosa"

Una vez anunciada la película que llevará la vida de Jefferson Farfán a la pantalla grande, su expareja y madre de sus dos hijos, Melissa Klug, no cree que Yahaira Plasencia aparezca en la película nacional, pues consideró que la etapa amorosa del futbolista con la salsera "fue bochornosa".

"No sé si eso le convenga, ya que ha sido una etapa bochornosa, ha sido algo mediático, ha sido algo que se ha visto en el Perú y creo internacionalmente salió en todas las publicaciones", expresó la empresaria a Domingo al Día.

Agregó, en otro momento, que no sabe cómo en la producción de la cinta ocultarían el vínculo de 11 años que tuvo con el conocido 'Foquita'.

Al ser consultada si continuará respondiendo a las preguntas en torno a su esposo, Klug manifestó que no dará marcha atrás debido al nexo que mantuvo con el deportista peruana.

"No lo he difamado, no lo he insultado, no lo he agredido, no he hablado cosas malas. Siempre he opinado del tema del día. Siempre me van a preguntar. Quieran o no, lamentablemente va a ser así, soy la madre de sus dos hijos, él tiene que entender que tuvimos una relación de 11 años, es inevitable que no me pregunten por el tema del día, por lo que sale. Para esto súmale que el papá de mis hijos más ha estado saliendo en temas de espectáculos que en temas deportivos", precisó Melissa Klug.

Melissa Klug y Jefferson Farfán , en su momento, fueron una de las parejas más unidas del mundo del espectáculo y del deporte. Pero todo terminó de la noche a la mañana en medio de demandas, cartas notariales y conciliaciones.

"Es una guerra de años, lo de las demandas, las cartas notariales, es complicado. Desde la separación nos vemos en conciliaciones, en cartas notariales y en demandas", lamentó la empresaria.

