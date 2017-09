Melissa Klug: “‘Peluchín’ tiene resentimiento con las mujeres” [VIDEO]

Melissa Klug no se guardó nada y arremetió contra 'Peluchín' por dejar en ridículo a sus hijas durante la entrevista que les realizó la semana pasada, pues al preguntarles quién era Maritza Garrido Lecca, las menores no supieron responder.

“Ellas siempre van a las conferencias de la Liga contra el Cáncer. Esta vez fueron a una casa hogar por unos niños con la enfermedad del VIH. Ellas estaban pidiendo ayuda a varias empresas”, explicó Klug a América TV.

“Yo di la autorización para que ellas se expongan, puedan estar allí, y puedan invitar a varias empresas para que puedan apoyar a los niños con VIH”, añadió.

Sin embargo, ella precisó que este enlace no salió como se pactó, y reprochó a la producción de Latina, y a Rodrigo González, 'Peluchín', por este hecho.

“Yo confié en la producción del canal, y en la producción que estuvo allí encargado de hacer eso, pero me fallaron”, manifestó Klug.

“El conductor (Gonzales), hizo un comentario fuera de lugar. Mis hijas no estaban vivas en ese año, y no tienen conocimiento de quien era ella. Como muchos. Yo he visto que han hecho encuestas, y el 90% de jóvenes como ellas han dicho que no conocen a la señora”, expresó.

A continuación, la 'Blanca de Chucuito' aprovechó para dejar en claro su enojo con 'Peluchín', y lo acusó de tener “resentimiento con las mujeres”.

“El se quiso pasar de vivo con unas menores, y allí se nota su corazón, tiene resentimiento con las mujeres”, finalizó.