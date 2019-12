Melissa Klug e Ítalo Valcárcel continúan viviendo su romance y así lo demostraron unas publicaciones en las que la pareja aparece compartiendo momentos familiares.

De esta manera, la pareja deja de lado las especulaciones que aseguraban que se habían separado pues, desde setiembre pasado, no compartían imágenes. La última publicación fue del viaje a Jamaica que hicieron juntos en ese mes.

Las fotografías fueron compartidas en las cuentas de Instagram de la empresaria y de su pareja. En ellas se les ve acompañando al hijo menor de Jefferson Farfán durante un partido de fútbol.

Esta publicación, sin embargo, ocurre en medio del enfrentamiento de Klug con su hija Samahara Lobatón, con quien la empresaria tuvo un intercambio de palabras luego que la joven hiciera un comentario respecto a que estaba cansada de las mentiras y ataques a Farfán, padre de sus hermanos menores.

"Si mi mamá comenta o ataca al padre de mis hermanos yo no tengo que recibir ningún tipo de ataque porque yo no comparto lo que ella está haciendo, creo que todo tiene un límite ¡Ya han pasado 4 años de estas cosas y ya es demasiado para nosotros!”, escribió la muchacha en su momento.

Luego de ello, Klug respondió y envió una carta pública con la que intentó poner paños fríos a la incómoda situación.

“Las razones que la motivan las desconozco. Entiendo que por su edad haga y diga cosas de manera impulsiva sin pensar en cómo esto puede afectar a sus hermanos y hermanas. Yo no voy a hablar mal de ninguno de mis hijos porque para una madre no hay hijo malo. Siempre estuve ahí para ella cuando me necesitó y eso nunca va a cambiar”,