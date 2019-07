Melissa Klug sobre Jefferson Farfán: "Lamentablemente está más metido en farándula que en los deportes"

No se calló nada. Fiel a su estilo, Melissa Klug se pronunció sobre la situación sentimental de Jefferson Farfán, quien de acuerdo a los rumores estaría reconciliado con Yahaira Plasencia.

En declaraciones a Trome, la empresaria y madre de dos hijos menores del futbolista no desmintió que el futbolista le haya pedido 340 mil dólares por haber roto el acuerdo de confidencialidad entre los dos.

"Es una pena porque soy la madre de sus hijos. A mí siempre me van a preguntar y yo siempre voy a responder. No creo que lo haya ofendido, no lo he difamado, ni he hablado mal de él. Solamente he tocado un tema que es del díaLamentablemente, en estos momentos, el padre de mis hijos está más metido en farándula que en el área de deportes, entonces me toca opinar como cualquier persona", señaló.

Con respecto a Yahaira Plasencia, dijo que le gustaría que su expareja la "pueda lucir orgulloso". "Yo no sé si ellos están juntos. A mí me gustaría que tenga a su lado una mujer a quien pueda lucir y llevar de la mano con orgullo. Él ya está en una etapa madura para saber qué persona quiere tener a su lado", indicó.