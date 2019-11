Melissa Klug estaría viviendo momentos muy duros luego que su hija, Samahara Lobatón, comentara que estaba cansada de sus mentiras y ataques a Jefferson Farfán.

“Meli está triste, deprimida, llorando, pero para una madre no hay hijo malo”, dijo la amiga de la ‘chalaca’, Evelyn Vela.

También se mostró sorprendida por la actitud que está tomando Samahara, ya que Melissa Klug siempre le dio lo mejor.

“Samahara siempre ha sido la hija que Melissa ha engreído más, pero también es la más rebeldona. Cuando quería algo ella se lo daba y creo que fue un error permitir que ingrese a la TV con solo 16 años. El problema no lo sé, pero es increíble que se le haya ‘volteado’ a su madre”, declaró a Trome.

En otro momento, Evelyn Vela manifestó que la hija de Abel Lobatón está mal asesorada. “Cree que su hija está mal influenciada, pero debe darse cuenta de que esa gente solo quiere hacerle daño a su madre”, añadió.

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, fue interceptada por reportero y así reaccionó. (Imagen: ATV)

LA CARTA DE MELISSA KLUG

La ‘Blanca de chucuito’ envió una carta pública en la que lamenta las palabras de su hija con Abel Lobatón; pues afectan la vida familiar de sus otros cuatro hijos.

“Las razones que la motivan las desconozco. Entiendo que por su edad haga y diga cosas de manera impulsiva sin pensar en cómo esto puede afectar a sus hermanos y hermanas. Yo no voy a hablar mal de ninguno de mis hijos porque para una madre no hay hijo malo. Siempre estuve ahí para ella cuando me necesitó y eso nunca va a cambiar”, se lee en el documento.

La exparticipante de ‘El gran show’ recalcó que los temas legales con Jefferson Farfán solo le competen a los “adultos y abogados” y que nunca quiso involucrar a sus hijas por su propia tranquilidad.

“Me ha tocado ser amiga y también me ha tocado ser la mano dura y fuerte para encaminarlas y salvaguardarlas, pero siempre he respetado la individualidad de cada una de ellas y ellos, pero tampoco puedo evitar que tomen sus propias decisiones sean buenas o malas ahí estaré yo siempre para ellos”, agregó en la carta.