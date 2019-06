¡Desafía la censura! Melissa Klug enciende Instagram con infartante topless [FOTOS]

Para el deleite de sus seguidores, Melissa Klug realizó un atrevido topless que encendió sus redes sociales y dejó a más de uno boquiabiertos.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria, expareja y madre de los hijos de Jefferson Farfán, publicó la fotografía y escribió un mensaje muy alentador para sus seguidores.

"La vida es una aventura que me ha llevado a situaciones que me han hecho aprender y crecer por eso les digo: Cuando sientas que no puedes cambiar nada, cámbiate a ti. Cuando ya no puedas creer en nada, cree en ti y cuando creas que no puedes elegir nada, elígete a ti una y mil veces. Sonríe y nunca dejes que te quiten la sonrisa de tu rostro", dijo en su red social.

Recodemos que en los último días Melissa Klug se vio envuelta en un problema con la madre de Farfán, 'Doña Charo', quien la acusa de maltrato por no dejarla ver a sus nieto o si lo hace es en la calle.

