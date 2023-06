Aunque Melissa Klug por el momento está emocionada con su sexto embarazo, junto a su pareja Jesús Barco, no siempre fue así. En una entrevista reciente dada a “Estás en Todas”, pudo confesar que pasó por muchas dificultades tras quedar embarazada a los 15 años.

Cuando estuvo esperando a su primera hija, Gianella Marquina, recordó que pasó por varias dudas antes de confesarle la verdad a su madre. En el colegio tampoco recibió apoyo, aun si fuese una menor de edad. Recién se sinceró con su madre a partir de los 6 meses.

Habló a mayor profundidad: “No tenía a nadie ni amigas que me apoyen. Me fajaba porque sino mi mamá me iba a matar, me fajaba hasta los 6 meses y me metieron un cachetadón. Pero luego mi mamá y mi abuela me apoyaron y me ayudaron bastante. Yo estaba con bastantes miedos y fueron ellas que estuvieron conmigo para ayudarme en la crianza de mi hija”.

El embarazo llevó a que fuera criticada duramente en la escuela que atendía, siendo un colegio parroquial. Añadió: “Me pidieron que me retirara del colegio porque era un colegio parroquial”.