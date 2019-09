Tras la difusión de imágenes de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia en Cuba, Melissa Klug no dudó en criticar duramente a su expareja y resaltó que le hubiese “encantado” que el futbolista viaje junto a sus hijos. En conversación con ‘Magaly TV La Firme’, la empresaria señaló que no sabe nada de la vida privada de la ‘Foquita’, pero que sus pequeños deberían ser su prioridad.

“Yo de la vida del papá de mis hijos no sé absolutamente nada y, por lo visto, mis hijos tampoco. Sé que los llevó un par de veces a comer. Qué pena de verdad, qué penosa situación. Estando con muletas y en plena recuperación, tiene otras prioridades. A mí me hubiese encantado que se lleve a sus hijos de viaje. Que al menos los lleve a Chincha, pero no todos pensamos igual”, precisó.

Luego se trascendiera que Farfán no solo viajó con la salsera, sino también con su familia, Klug indicó lo siguiente: “Él puede irse de viaje con la persona que quiera, llevarse a toda la familia y los amigos. Tiene la plata y lo puede hacer. Pienso igual que, para un padre o madre, la prioridad siempre serán los hijos y la familia. Si para él eso es prioridad, que la gente opine y hable. Me hubiese encantado que sus hijos viajen con su padre”.

“Si para él eso es prioridad, entonces es un lástima. Mis hijos entran a Internet y ya no se lo puedo ocultar. Ayer, el mayor me llamó a contarme. Le dije que lo olvidé y no lo vea. Igual es una difícil situación. Él tiene todo el derecho, pero en este caso hay prioridades. Sus hijos no se han ido de viaje con él, se han ido de viaje conmigo en vacaciones. Yo pago mi pasaje y las actividades a mis hijos”, agregó.

Asimismo, Klug señaló que sus hijos han tenido que privarse de algunas cosas porque Farfán señala que no está generando ingresos a causa de su lesión, pero que esto no fue impedimento para pagar el viaje de Plasencia y su familia.

“Cuando me he llevado de viaje a mis hijos, él ha reprimido a mis hijos de actividades porque está lesionado y no está recibiendo una mensualidad. Pero si genera dinero para llevarse a otras personas. Él puede tener luna de miel todo el año, pero los niños crecen y les queda eso. Es una pena”, agregó.