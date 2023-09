Melissa Klug rompió su silencio y se pronunció sobre los rumores de una supuesta crisis en su relación con Jesús Barco. La empresaria aseguró que ambos atraviesan una buena etapa y están emocionados por el nacimiento de su hija.

Al preguntársele si es que su relación se encuentra en un mal momento, la ‘Blanca de Chucuito’ negó enfáticamente lo declarado por algunos medios de comunicación. “¿Qué? ¿De dónde sacan eso? Yo no he declarado nada así, en qué momento hemos dicho algo así” , dijo al diario Trome.

De acuerdo a Melissa, los rumores se habrían originado a partir de algunos comunicados antiguos sacados de contexto, pues su relación está en su mejor momento.

“Yo no he publicado nada en mis redes sociales y él tampoco, eso debe ser algo que hicimos en el pasado, algo antiguo, de hace tiempo. ¡Por favor! No inventen algo así. Estamos en nuestro mejor momento, felices y ansiosos porque ya se acerca la fecha para que nazca nuestra hija” , agregó.





