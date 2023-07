Melissa Klug opinó sobre el reciente ‘ampay’ de su hija Samahara Lobatón con Bryan Torres, el amigo de Jefferson Farfán, y no dudó en lanzar fuerte dardos contra el músico tras asegurar que no tiene un buen concepto de él.

“Por lo que he visto en la tele de él... todas las personas lo califican como ‘el chupe’, pero yo no lo conozco, no sé quién es”, empezó señalando la ‘Blanca de Chucuito’ al ser consultada sobre una posible relación entre su hija y el músico.

A Melissa Klug no le habría caído nada bien que su hija esté saliendo con el amigo de ‘La Foquita’ poco después de separarse con Youna y es que según explicó, no ve con buenos ojos a Bryan Torres por el reciente escándalo que protagonizó con Olenka Mejía.

“Lo último que vi es que él salió a hablar de Olenka (Mejía), de una mujer, ahora imagínate... ¿hablar de una mujer? ya sacas tus propias conclusiones, de qué persona es (...) de él no tengo buenas referencias, ¿quién es? todo el mundo sabe de dónde lo conocen”, agregó.