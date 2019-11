Melissa Klug demandará a Jefferson Farfán: “Tenemos un acuerdo y se tiene que respetar”.

¡Está indignada! Melissa Klug anunció que tomará medidas legales contra Jefferson Farfán por haber incluido a sus hijos en su película ‘El 10 de la calle’.

En entrevista con Trome, la empresaria manifestó sentirse incómoda porque el futbolista no le comunicó que Jeremy y Adriano estarían mencionados en el filme. “No me sorprende que mis hijos aparezcan porque son parte de su vida, pero sí que lo haya hecho pasando sobre mí, sin comunicármelo. Por eso ahora mis abogados se encargarán de ese tema”, sentenció.

Melissa también recordó que el deportista ya la ha demandado en otras ocasiones por haber incumplido con el acuerdo que ambos tienen y que por ese mismo motivo, ella tomará las mismas acciones contra él.

“(Si fuera al revés) Si los muestro, así sea en ficción y sin avisarle, estoy segura de que me demanda. Tenemos un acuerdo y se tiene que respetar. A él le gusta demandarme y ahora haré lo mismo, defenderme, pues soy la mamá de sus hijos”, sostuvo.

MOLESTA CON EL PADRE DE SUS HIJOS

En ‘El show después del show’, Melissa, quien mantuvo una relación de once años con Jefferson Farfán, mostró su descontento con su expareja.

“A mí no me han consultado absolutamente nada. Es más, ahí veo episodios donde salen mis hijos. Nosotros tenemos un acuerdo donde no pueden figurar. A mí, nadie me ha pedido permiso. No he recibido una carta ni nada. Mi abogado lo está viendo. Es más, en el PSV, cuando se fue a Holanda, mi hijo nació en Holanda. Tiene manta rosada, creo que lo han cambiado. Mi abogado se está encargando", sostuvo.