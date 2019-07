Melissa Klug dejaría que sus hijos conozcan a Yahaira Plasencia solo si Jefferson Farfán la "legaliza"

Las especulaciones sobre una reconciliación entre el seleccionado nacional Jefferson Farfán y la cantante Yahaira Plasencia suenan cada vez más fuerte. Sin embargo, pese a algunas coincidencias, la madre de los hijos del futbolista, Melissa Klug, se muestra escéptica.

Al ser consultada sobre el regreso de la pareja, tras revelarse sobre un presunto viaje que habría realizado la salsera a España, donde también se encuentra la 'Foquita', Klug aseguró que le parece extraño pues considera que el futbolista debe descansar de la lesión que le fue diagnosticada.

"Yo desconozco si es que está con Yahaira o no, porque me parecería extraño que estuviera con ella ya que el está en un momento en el que necesita descanso", manifestó en El Popular.

La empresaria aprovechó, sin embargo, para criticar esta situación de ser cierta pues, según dijo, le molestaría que su expareja pase tiempo con la cantante y no con sus hijos.

"Me extrañaría saber que está con la señorita y que invierte en pasajes y en viajes con la señorita y no con sus hijos, eso sí me parecería bastante extraño", dio Klug.

¿PERMITIRÍA QUE YAHAIRA CONOZCA A SUS HIJOS?



Respecto a si permitiría que Plasencia conozca a sus hijos, Melissa fue enfática y aseguró que esta situación tendría que ocurrir paso a paso.

"Ahorita es poco a poco. (...) Si el papá de mis hijos no la legaliza, no la muestra, la tiene escondida, ¿cómo yo voy a permitir la puedan ver?, no lo permitiría", respondió.

No obstante Klug deslizó la posibilidad de que este encuentro podría ocurrir, pero, según dijo, para que esto pase, el delantero nacional tendría que confirmar el romance.

"Primero que la agarre de la mano y diga estoy con ella, es mi pareja y es las persona con la que voy a compartir mi vida", señaló.