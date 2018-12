Melissa Klug asegura que ella fue "la gran mujer" de la vida de Jefferson Farfán

Melissa Klug, madre de los hijos de Jefferson Farfán, se pronunció sobre el próximo estreno de la película inspirada en la vida de la 'Foquita'. En conversación con el diario Trome, la empresaria aseguró haber sido la mujer más importante en la vida del futbolista.

"Estuve con él desde que tuvo 18 años y él lo reconoció en una entrevista, porque detrás de un gran hombre, hay una gran mujer y yo fui esa gran mujer, durante 11 años", señaló.

Al ser preguntadas si le molestaría ser mencionada en la película de su ex pareja, Klug resaltó que se sentiría orgullosa, pero que no estaría dispuesta a participar.

"Me sentiría orgullosa de que reconozca que estuve con él en parte de su crecimiento y logros que tuvo en Europa, pero no creo que toquen su vida privada. Tampoco me gustaría actuar, porque hay que estudiar y prepararse, pero ahora estoy enfocada en mi etapa de emprendimiento y crecimiento como empresaria", indicó.

Luego de ser preguntada sobre una posible aparición de Yahaira Plasencia en el filme de Farfán, Klug fue muy enfática en resaltar las diferencias entre su relación y la de la salsera.

"Eso lo tendría que decidir Jefferson, pero no se puede comparar. Yo soy la madre de los hijos de Jefferson y tuve una relación de 11 años, no de 5 meses. No sé si fue fugaz (la relación de ambos), pero la legalizó, fue su enamorado, pero lamentablemente solo duró pocos meses por todo lo que sabe el mundo (supuesta infidelidad)", aseveró.