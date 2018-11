Melissa Klug arremete contra usuaria que insinuó que quiere menos a su hija Samahara Lobatón [FOTOS]

¡Mamá leona! Melissa Klug salió a defender a su hija Samahara Lobatón, luego que una usuaria de Instagram insinuó que la empresaria no la quiere al igual que al resto de sus hijos.

La discusión ocurrió en una fotografía que la conductora de televisión compartió en su perfil, donde saluda a la joven por su cumpleaños número 17.

"Mi guerrera, que tiene un corazón enorme y súper valiente para afrontar las cosas! ( aunque debo de reconocer que también eres la que más canas verdes me saca ) te amo y siempre estaré para ti mi pequeña de corazón", insertó como descripción de una foto donde se observa a la ex 'combatiente' de bebé.

Fue ahí que la desatinada usuaria escribió: "Ella sí que salió igualita a su papá por Dios. Jajajaja. Pero uno como madre ama a sus hijos a todos por igual".

Este mensaje incomodó a la empresaria, quien no dudó en defender a su pequeña. "No entiendo tu comentario. O sea si tus hijos se parecen a su papá y ya no estarías con él, ¿no amarías a tus hijos? Yo amo a mis 5 hijos, a todos por igual. Yo los tuve en mi vientre 9 meses y les di la vida ¿cómo no amarlos?", respondió.